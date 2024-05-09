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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В Перми силовики проверяют анонимные сообщения о торговых центрах

В Перми силовики проверяют анонимные сообщения о торговых центрах

9 мая 2024, 11:58
Фото: properm.ru
В Минтербезе Пермского края рекомендовали не поддаваться на провокации анонимов.

В пермских сообществах «ВКонтакте» сегодня появились сообщения, что в торговые центры ходить не стоит, якобы там не безопасно. Конкретные ТЦ в сообщениях не упоминаются.

Как журналисту Properm.ru прокомментировали в Минтербезе Пермского края, не вся информация, опубликованная в сети Интернет, является достоверной. В подавляющем большинстве случаев такие сообщения рассылаются массово и оказываются фекйками.

«Просим вас быть бдительными и не поддаваться на провокации! Мы передали сведения в правоохранительные органы для проведения проверки», — утверждают в Министерстве.

#Происшествия#Общество#Пермь
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