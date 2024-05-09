В Перми силовики проверяют анонимные сообщения о торговых центрах

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В пермских сообществах «ВКонтакте» сегодня появились сообщения, что в торговые центры ходить не стоит, якобы там не безопасно. Конкретные ТЦ в сообщениях не упоминаются.
Как журналисту Properm.ru прокомментировали в Минтербезе Пермского края, не вся информация, опубликованная в сети Интернет, является достоверной. В подавляющем большинстве случаев такие сообщения рассылаются массово и оказываются фекйками.
«Просим вас быть бдительными и не поддаваться на провокации! Мы передали сведения в правоохранительные органы для проведения проверки», — утверждают в Министерстве.