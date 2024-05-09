В Прикамье могут возбудить дело из-за рухнувшей на ребенка остановки

Предварительно установлено, что днем 8 мая 2024 года в микрорайоне «Звездный» на остановке «Элита» в Краснокамске в результате порывов ветра на 8-летнего мальчика обрушились металлические конструкции автобусной остановки. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.