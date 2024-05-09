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В Прикамье могут возбудить дело из-за рухнувшей на ребенка остановки

В Прикамье могут возбудить дело из-за рухнувшей на ребенка остановки

9 мая 2024, 05:03
Фото: VK Сплетни Краснокамск
В Краснокамске следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка из-за обрушения металлических конструкций остановки.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет сведениям проводят доследственную проверку по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего.

Предварительно установлено, что днем 8 мая 2024 года в микрорайоне «Звездный» на остановке «Элита» в Краснокамске в результате порывов ветра на 8-летнего мальчика обрушились металлические конструкции автобусной остановки. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Краснокамск следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Общество#Пермь#Погода
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