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В Роспотребнадзоре назвали опасные территории Прикамья, где много клещей

В Роспотребнадзоре назвали опасные территории Прикамья, где много клещей

9 мая 2024, 12:11
Фото: 1MI
В Пермском крае начался весенний подъем клещевой активности.

С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 3130 человек, среди них 884 ребёнка.

Ведомство публикует список территорий Прикамья, где люди чаще всего обращаются к медикам с присасыванием клещей: Добрянский городской округ, Пермский муниципальный округ, Карагайский муниципальный округ, Ильинский муниципальный округ, Краснокамский городской округ, Оханский городской округ.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 43,6% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,1% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 2,3% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,2% клещевым вирусным энцефалитом.

В случае обнаружения на теле или на одежде клеща, необходимо обратиться в специализированную лабораторию. Список.

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