В Роспотребнадзоре назвали опасные территории Прикамья, где много клещей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 3130 человек, среди них 884 ребёнка.
Ведомство публикует список территорий Прикамья, где люди чаще всего обращаются к медикам с присасыванием клещей: Добрянский городской округ, Пермский муниципальный округ, Карагайский муниципальный округ, Ильинский муниципальный округ, Краснокамский городской округ, Оханский городской округ.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 43,6% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,1% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 2,3% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,2% клещевым вирусным энцефалитом.
В случае обнаружения на теле или на одежде клеща, необходимо обратиться в специализированную лабораторию. Список.