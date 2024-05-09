В Роспотребнадзоре рассказали о мошенниках, представляющимися налоговиками

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В терруправлении Роспотребнадзора раскрыли еще одну схему хищения личных средств граждан. Она построена на том, что сейчас люди сдают налоговые декларации. Более всего это представляет угрозу индивидуальных предпринимателей и граждан, занятых оформлением финансовой отчетности.
Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке. При переходе по ссылке потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код на оборотной стороне) якобы для идентификации налогоплательщика.
На самом деле с помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы.
В Роспотребнадзоре рекомендуют быть бдительными и не реагировать на такие письма: не переходите по ссылкам в сообщении и не предоставляйте личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.