В Роспотребнадзоре рассказали о мошенниках, представляющимися налоговиками

В Роспотребнадзоре рекомендуют быть бдительными и не реагировать на такие письма: не переходите по ссылкам в сообщении и не предоставляйте личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.