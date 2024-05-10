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Бастрыкин поставил на контроль дело об упавшем автобусе в реку в Петербурге

Бастрыкин поставил на контроль дело об упавшем автобусе в реку в Петербурге

10 мая 2024, 14:25
Фото: sledcom.ru
По уточненным данным, в ходе инцидента погибли три человека. Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.

Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге, предусмотренного по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

Как уточнило ведомство, в ходе инцидента скончались не менее трех человек. В состоянии клинической смерти в реанимации находятся четыре человека. В настоящий момент устанавливаются личности пострадавших. Работы по извлечению транспортного средства из воды продолжаются.

Доклад о ходе расследования будет предоставлен и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегом Бобковым. В целях объективного и полного расследования дела Председатель СУ СК потребовал инициировать передачу уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) из органов полиции в ГСК СК России по Санкт-Петербургу и дать правовую оценку деятельности организации — перевозчика ООО «Такси».

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