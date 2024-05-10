Бастрыкин поставил на контроль дело об упавшем автобусе в реку в Петербурге

Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге, предусмотренного по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.



Как уточнило ведомство, в ходе инцидента скончались не менее трех человек. В состоянии клинической смерти в реанимации находятся четыре человека. В настоящий момент устанавливаются личности пострадавших. Работы по извлечению транспортного средства из воды продолжаются.