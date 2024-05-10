Бывший замглавы Перми покинула должность в московском институте благоустройства

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Бывший заместитель главы Перми Елена Гонцова покинула пост замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Об этом рассказал «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
По данным издания, Гонцова продолжает работу в высшем учебном заведении в качестве координатора проектов по сохранению памятников архитектуры. С мая по конец 2017 года экс-замглава краевой столицы руководила Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Прикамья. В 2018 Гонцова стала учредителем ООО «Архитектурно-проектная мастерская „Решение“».
С января 2021 года Елена Гонцова была назначена исполняющей обязанности заместителя главы администрации города она возглавила функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Год спустя, 23 марта, она избавилась от приставки «и. о.» и была утверждена на посту замглавы мэрии города — начальника департамента земельных отношений. Ушла с этой должности Гонцова в августе 2022 года.