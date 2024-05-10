Бывший замглавы Перми покинула должность в московском институте благоустройства

С января 2021 года Елена Гонцова была назначена исполняющей обязанности заместителя главы администрации города она возглавила функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Год спустя, 23 марта, она избавилась от приставки «и. о.» и была утверждена на посту замглавы мэрии города — начальника департамента земельных отношений. Ушла с этой должности Гонцова в августе 2022 года.