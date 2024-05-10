Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Депутаты Государственной думы утвердили Михаила Мишустина в должности Председателя Правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного органа в телеграм-канале.
За кандидатуру Мишустина проголосовали 83,3% депутатов (375), «против» — 0,0%. При этом 12,7% (57) воздержались от голосования. Приняли участие в избрании Председателя Правительства 96% депутатов (432) нижней палаты парламента.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что кандидатура Мишустина была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Предложение переназначить его премьер-министром поступило от Президента России Владимира Путина.