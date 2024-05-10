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Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства

Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства

10 мая 2024, 13:41
Фото: Правительство России
В голосовании отказались принять участие 12,7% депутатов высшего исполнительного органа.

Депутаты Государственной думы утвердили Михаила Мишустина в должности Председателя Правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного органа в телеграм-канале.

За кандидатуру Мишустина проголосовали 83,3% депутатов (375), «против» — 0,0%. При этом 12,7% (57) воздержались от голосования. Приняли участие в избрании Председателя Правительства 96% депутатов (432) нижней палаты парламента.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что кандидатура Мишустина была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Предложение переназначить его премьер-министром поступило от Президента России Владимира Путина.

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