На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП с участием шести машин

В ночь на 10 мая на Красавинском мосту в Перми столкнулись шесть автомобилей. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пермь с огоньком». На кадрах материала можно отметить два легковых автомобиля с поврежденными бамперами и разбитыми фарами, еще одну разбитую машину и фуру. Фура при этом стоит без видимых следов повреждения.