На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП с участием шести машин

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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В ночь на 10 мая на Красавинском мосту в Перми столкнулись шесть автомобилей. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пермь с огоньком». На кадрах материала можно отметить два легковых автомобиля с поврежденными бамперами и разбитыми фарами, еще одну разбитую машину и фуру. Фура при этом стоит без видимых следов повреждения.
Как сообщает краевое ГУ МВД изданию «59.RU», ДТП произошло примерно в 00:03–00:20 в Кировском районе. На 490-м километре автомобильной дороги М-7 «Волга» зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.