Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Перми отопительный сезон будет продлен до 20 мая. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
«Май в этом году выдался холодным, погода пока не балует нас теплом. Дал поручение департаменту ЖКХ администрации Перми продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур», — написал мэр Перми в соцсети.
Ранее срок отключения отопления был обозначен на 13 мая. Отмечается, что потеплеет в Перми до +10˚ только через неделю.