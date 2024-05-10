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Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая

Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая

10 мая 2024, 12:15
Фото: ideogram.ai
Ранее срок завершения отопительного сезона был обозначен на 13 мая.

В Перми отопительный сезон будет продлен до 20 мая. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

«Май в этом году выдался холодным, погода пока не балует нас теплом. Дал поручение департаменту ЖКХ администрации Перми продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур», — написал мэр Перми в соцсети.

Ранее срок отключения отопления был обозначен на 13 мая. Отмечается, что потеплеет в Перми до +10˚ только через неделю.

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#Пермь#Отопительный сезон#Холод#Департамент жкх#Эдуард соснин
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