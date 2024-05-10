properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Пермские моржи отметили День Победы заплывом в Каме в +4˚С

Пермские моржи отметили День Победы заплывом в Каме в +4˚С

10 мая 2024, 10:14
Фото: properm.ru / Моржи, Пермь, Клуб «Тонус»
Пловцы одолели расстояния в холодной воде от 300 до 1000 м.

Вчера, 9 мая, клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус» провел в Перми ежегодный заплыв с флагом Победы в честь 79-й годовщины Дня Победы. Температурный фон в городе был +4˚С. Об этом клуб сообщил в социальной сети.

Как сообщают организаторы спортивного движения во ВКонтакте, в мероприятии приняли участие зимние пловцы из клубов «Энергия» (Добрянка), «Кама» (Пермь), «Ледокол» (Пермь). Температура воды в Каме составила +5,8˚С при западном встречном ветре 5 м. с. Участники проплыли расстояние от 300 до 1000 метров вдоль городской набережной.

«Этот заплыв стал настоящим испытанием на выносливость и силу духа. Участники продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и глубокое уважение к истории своей страны. Флаг Победы, который они несли с собой, символизировал их приверженность идеалам мира и свободы», — рассказали в группе клуба.

Зимние пловцы показали на своем примере пермякам, что закалка и плавание в холодной воде — это способ поддержания здоровья и одна из форм активной гражданской позиции.


Читайте также:
В Перми уже в это воскресенье стартует навигация прогулочных теплоходовВласти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
#Видео#Кама#День победы#Пермские моржи#Зимние пловцы#Тонус#Флаг Победы#300-1000 метров#Городская набережная#Заплыв
Подпишитесь
Стало известно имя «Золушки», потерявшей туфельку на параде Победы в Перми
Сегодня, 05:21
В Перми 11 мая может установиться снежный покров высотой более 5 см
Сегодня, 04:30
В Перми прошел Парад Победы. Фоторепортаж
Вчера, 07:38
Участница Парада Победы в Перми потеряла туфельку. Фото
Вчера, 12:33
Пермяк требует в суде начислить ему 161 тысячу бонусов «спасибо»
Вчера, 09:07
"