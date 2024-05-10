Пермские моржи отметили День Победы заплывом в Каме в +4˚С

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Вчера, 9 мая, клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус» провел в Перми ежегодный заплыв с флагом Победы в честь 79-й годовщины Дня Победы. Температурный фон в городе был +4˚С. Об этом клуб сообщил в социальной сети.
Как сообщают организаторы спортивного движения во ВКонтакте, в мероприятии приняли участие зимние пловцы из клубов «Энергия» (Добрянка), «Кама» (Пермь), «Ледокол» (Пермь). Температура воды в Каме составила +5,8˚С при западном встречном ветре 5 м. с. Участники проплыли расстояние от 300 до 1000 метров вдоль городской набережной.
«Этот заплыв стал настоящим испытанием на выносливость и силу духа. Участники продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и глубокое уважение к истории своей страны. Флаг Победы, который они несли с собой, символизировал их приверженность идеалам мира и свободы», — рассказали в группе клуба.
Зимние пловцы показали на своем примере пермякам, что закалка и плавание в холодной воде — это способ поддержания здоровья и одна из форм активной гражданской позиции.