Пермские моржи отметили День Победы заплывом в Каме в +4˚С

«Этот заплыв стал настоящим испытанием на выносливость и силу духа. Участники продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и глубокое уважение к истории своей страны. Флаг Победы, который они несли с собой, символизировал их приверженность идеалам мира и свободы», — рассказали в группе клуба.