Пермяков 11 мая накроет сильнейшая за 20 лет магнитная буря

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Published Сегодня, 14:49
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Завтра, 11 мая, Землю накроет магнитная буря высшего ранга. Об этом сообщили изданию РБК в Российской академии наук. В этот день метеозависимым людям рекомендуется полноценно отдыхать и избегать излишнего переутомления.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, магнитные бури пятого уровня и выше не регистрировалась на планете в течении 20 лет. Отмечается, что сегодня, утром 10 мая, на Солнце были зафиксированы четыре последовательные вспышки наивысшего класса X.
«Каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит. Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит», — заявил исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека на данный момент полностью не изучено. По мнению некоторых ученых это явление вызывает у метеочувствительных людей мигрени, дискомфорт, перепады давления. Другие же напротив говорят о том, что метеочувствительность оказывает несущественное влияние или полностью отсутствует.