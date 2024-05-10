Пермяков 11 мая накроет сильнейшая за 20 лет магнитная буря

Влияние магнитных бурь на здоровье человека на данный момент полностью не изучено. По мнению некоторых ученых это явление вызывает у метеочувствительных людей мигрени, дискомфорт, перепады давления. Другие же напротив говорят о том, что метеочувствительность оказывает несущественное влияние или полностью отсутствует.