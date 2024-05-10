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Пермяков 11 мая накроет сильнейшая за 20 лет магнитная буря

Пермяков 11 мая накроет сильнейшая за 20 лет магнитная буря

10 мая 2024, 14:49
Фото: 1MI
В субботу у метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли, перепады настроения и бессонница.

Завтра, 11 мая, Землю накроет магнитная буря высшего ранга. Об этом сообщили изданию РБК в Российской академии наук. В этот день метеозависимым людям рекомендуется полноценно отдыхать и избегать излишнего переутомления.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, магнитные бури пятого уровня и выше не регистрировалась на планете в течении 20 лет. Отмечается, что сегодня, утром 10 мая, на Солнце были зафиксированы четыре последовательные вспышки наивысшего класса X.

«Каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит. Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит», — заявил исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека на данный момент полностью не изучено. По мнению некоторых ученых это явление вызывает у метеочувствительных людей мигрени, дискомфорт, перепады давления. Другие же напротив говорят о том, что метеочувствительность оказывает несущественное влияние или полностью отсутствует.

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#Солнце#Пермяков#Магнитная буря#Рбк#Российская академия наук#Метеозависимость#Лаборатория солнечной астрономии#Институт космических исследований РАН#Сергей Богачев#Вспышки#Класс X#НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии#МФТИ#Александр Родин#Управление беспилотниками
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