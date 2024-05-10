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При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека

При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека

10 мая 2024, 13:21
Фото: МЧС России
Двое человек находятся в тяжелом состоянии.

При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге скончались три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Инцидент произошел сегодня, 10 мая примерно в 13:00 по мск, в центре культурной столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело с моста в воду. По предварительным данным, в салоне находились 20 человек.

К месту происшествия прибыли 69 спасателей и 18 единиц техники. В результате поисково-спасательных мероприятий, из затонувшего автобуса достали девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, три человека скончались.

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил в социальных сетях, что пострадавшим в ДТП с автобусом оказывают оперативную помощь. Координацию ведомств осуществляет лично он. Помимо МЧС, на месте работают сотрудники администрации города и Комитета по здравоохранению, а также бригады скорой помощи.

Городская прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств автоаварии. По факту инцидента возбуждены два уголовных дела. Отмечается, что собственник упавшего в Мойку автобуса оштрафован на 400 тыс. руб. за проблемы с лицензией.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с 1 января 2022 года по 10 мая текущего года перевозчика ООО «Такси», автобус которого упал в реку, привлекали к административной ответственности 23 раза по ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ.

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#Авария#Автобус#Спасатели#Погибшие#Перевозчик#Пострадавшие#МЧС России#Река Мойка#Оперативная помощь#ООО 'Такси'
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