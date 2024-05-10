Стало известно имя «Золушки», потерявшей туфельку на параде Победы в Перми

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Сотрудницей ГУФСИН, потерявшей 9 мая на параде Победы в Перми одну туфельку, оказалась Екатерина Хлебникова. Об этом сообщил perm.aif.ru со ссылкой на саму работницу Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю.
Туфлю девушку потеряла на Октябрьской площади из-за коллеги, которая шла позади нее. По словам Хлебниковой, это произошло около трибун. «Туфли не были велики. Просто как только мы пошли торжественным маршем, мне на ногу наступила сзади идущая девушка. Это произошло около трибун. На туфлях была резинка, а под ней (как раз чтобы такого не произошло) ещё несколько витков скотча. Но, видимо, сзади идущая коллега так хорошо чеканила шаг, что это не помогло», рассказала сотрудница исполнительного органа власти.
Майору внутренней службы не подала виду и пошла дальше, чтобы не нарушать строй. Подобрал туфлю12-летний сын знакомой коллеги Екатерины. Обувь была отдана ее владелице. Как сообщает издание, руководитель принял решение наградить девушку за самоотверженность.
В пресс-службе perm.aif.ru сообщили, что руководитель решил наградить Екатерину за самоотверженность.