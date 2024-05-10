Стало известно, в каких домах Перми с 11 по 17 мая пройдут отключения воды

В среду, 15 мая с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома на ул. Васькина, 3, 5, 10, 12, ул. Щербакова, 30, 32. В этот же день с 10:00 до 19:00 пройдут плановые отключения на ул. Б. Гагарина, 85,87,91,95, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 74 и ул. Крупской, 78а.