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В домах Перми с 11 по 17 мая пройдут плановые отключения воды

Стало известно, в каких домах Перми с 11 по 17 мая пройдут отключения воды

10 мая 2024, 10:30
Фото: 1MI

В домах Перми с 11 по 17 мая пройдут плановые отключения воды

Без воды останутся жители более чем 100 домов краевой столицы.

С 11 по 17 мая в Перми пройдут плановые отключения воды более чем в ста домах. Об этом сообщила пресс-служба «Новогор-Прикамья».

«В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — пояснили в организации.

Так, 11 мая с 09:00 до 20:00 отключат воду в домах на следующих улицах города.

  • Букирева, 1, 10, 10а, 15,16,
  • Генкеля, 1, 1б, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 15 (школа), 17,
  • Дзержинского: 1, 1б, 2; 2а, 1к27, 10, 12, 12а, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 43, 47, 59;
  • Сухобруса, 1, 12, 12к1 (котельная), 27, 25,
  • Ленина, 89 (вокзал) 89а, 89б, 89в, 91;
  • С. Данщина, 1, 1а, 4, 4а, 5, 5к2, 6а, 7, 7а, 7литД, 19, 19а, 26, 28, 28/1, 30;
  • Лесозаводская, 6,13;
  • Трамвайная, 4;
  • Набережная, 1, 2, 2б, 10,15,25.

В понедельник, 13 мая, с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома по этим адресам.

  • Экскаваторная, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 48а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68;
  • 3-я Карьерная, 22, 23, 48, 48а;
  • 1-я Андроновская, 1;

Также 13 мая с 10:00 до 10:00 отключение воды пройдет на ул. Кронштадтской, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53. На следующий день, 14 мая, не будет водоснабжения с 9:00 до 12:00 на ул. Уинской, 1а, 1б, 1в.

В среду, 15 мая с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома на ул. Васькина, 3, 5, 10, 12, ул. Щербакова, 30, 32. В этот же день с 10:00 до 19:00 пройдут плановые отключения на ул. Б. Гагарина, 85,87,91,95, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 74 и ул. Крупской, 78а.

В четверг, 16 мая с 09:00 до 12:00 воды не будет на ул. Новосибирская, 24, 26, и ул. А. Гатауллина, 29/1, 29/2.

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#Пермь#Новогор-прикамье#Отключения воды#Плановые работы
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