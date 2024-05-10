Стало известно, в каких домах Перми с 11 по 17 мая пройдут отключения воды

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:30
С 11 по 17 мая в Перми пройдут плановые отключения воды более чем в ста домах. Об этом сообщила пресс-служба «Новогор-Прикамья».
«В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — пояснили в организации.
Так, 11 мая с 09:00 до 20:00 отключат воду в домах на следующих улицах города.
В понедельник, 13 мая, с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома по этим адресам.
Также 13 мая с 10:00 до 10:00 отключение воды пройдет на ул. Кронштадтской, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53. На следующий день, 14 мая, не будет водоснабжения с 9:00 до 12:00 на ул. Уинской, 1а, 1б, 1в.
В среду, 15 мая с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома на ул. Васькина, 3, 5, 10, 12, ул. Щербакова, 30, 32. В этот же день с 10:00 до 19:00 пройдут плановые отключения на ул. Б. Гагарина, 85,87,91,95, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 74 и ул. Крупской, 78а.
В четверг, 16 мая с 09:00 до 12:00 воды не будет на ул. Новосибирская, 24, 26, и ул. А. Гатауллина, 29/1, 29/2.