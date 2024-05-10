В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков

Погиб Сергей 7 декабря 2023 года в районе поселка Авдеевка во время выполнения боевого задания. «Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытвенцы скорбят вместе с вами», — написали власти округа во ВКонтакте.