В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Нытвенского округа Сергей Ощепков. Мужчина служил наводчиком мотострелкового отделения в мотострелковой бригаде. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях.
Погиб Сергей 7 декабря 2023 года в районе поселка Авдеевка во время выполнения боевого задания. «Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытвенцы скорбят вместе с вами», — написали власти округа во ВКонтакте.
Прощание с пермяком прошло сегодня, 10 мая в 10:00 в нытвенском Доме культуры.