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В Прикамье простились погибшим на СВО наводчиком из Нытвы Сергеем Ощепковым

В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков

10 мая 2024, 09:12
Фото: properm.ru / Администрация Нытвенского городского округа

В Прикамье простились погибшим на СВО наводчиком из Нытвы Сергеем Ощепковым

Церемония прощания с мужчиной прошла сегодня в Нытве.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Нытвенского округа Сергей Ощепков. Мужчина служил наводчиком мотострелкового отделения в мотострелковой бригаде. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях.

Погиб Сергей 7 декабря 2023 года в районе поселка Авдеевка во время выполнения боевого задания. «Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытвенцы скорбят вместе с вами», — написали власти округа во ВКонтакте.

Прощание с пермяком прошло сегодня, 10 мая в 10:00 в нытвенском Доме культуры.



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#Украина#Погиб#Сво#Дом культуры#Нытва#Прощание#Авдеевка#Специальная военная операция#Уроженец#Наводчик#Сергей Ощепков#Нытвенский округ
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