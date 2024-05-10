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В Прикамье на деревьях образовались сосульки из березового сока

В Прикамье на деревьях образовались сосульки из березового сока

10 мая 2024, 11:53
Фото: ideogram.ai
В краевой Дирекции ООПТ объяснили это явление.

В Пермском крае на фоне весенних морозов на деревьях образовались сосульки из березового сока. Жидкость сочится из надломов коры, а ночью застывает и образует лед. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на Дирекцию ООПТ Пермского края.

Берёзовый сок является бесцветной жидкостью со слегка сладковатым вкусом. Она образуется под воздействием корневого давления и, поднимаясь по стволу дерева, вытекает наружу сквозь трещины или надломы на коре. Так, в течение зимнего периода деревья запасают питательные вещества.

Березовый сок является лесным пищевым ресурсом, сезон сбора которого длится до середины апреля.

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#Пермский край#Прикамье#Сосульки#Березовый сок#Дирекция ООПТ#Весенние морозы
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