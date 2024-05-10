В Прикамье на деревьях образовались сосульки из березового сока

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Пермском крае на фоне весенних морозов на деревьях образовались сосульки из березового сока. Жидкость сочится из надломов коры, а ночью застывает и образует лед. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на Дирекцию ООПТ Пермского края.
Берёзовый сок является бесцветной жидкостью со слегка сладковатым вкусом. Она образуется под воздействием корневого давления и, поднимаясь по стволу дерева, вытекает наружу сквозь трещины или надломы на коре. Так, в течение зимнего периода деревья запасают питательные вещества.
Березовый сок является лесным пищевым ресурсом, сезон сбора которого длится до середины апреля.