В Прикамье на деревьях образовались сосульки из березового сока

В Пермском крае на фоне весенних морозов на деревьях образовались сосульки из березового сока. Жидкость сочится из надломов коры, а ночью застывает и образует лед. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на Дирекцию ООПТ Пермского края.