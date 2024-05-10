Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Кандидатура Мишустина внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства», — написал Володин в социальной сети.
Так, обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях. Пленарное заседание Государственной думы пройдет сегодня, 10 мая в 14:00, где Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов. После этого начнется голосование по вопросу об утверждении его кандидатуры.
«Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной думы», — заявил председатель Госдумы.
Напомним, 7 мая правительство РФ сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом Путиным. Приказ об этом был подписан Мишустиным. Кроме того, президентом был подписал указ об отставке Кабинета министров.