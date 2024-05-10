Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России

Так, обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях. Пленарное заседание Государственной думы пройдет сегодня, 10 мая в 14:00, где Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов. После этого начнется голосование по вопросу об утверждении его кандидатуры.