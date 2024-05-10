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Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России

Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России

10 мая 2024, 07:18
Фото: Правительство России
В рамках Пленарного заседания Госдумы Мишустин ответит на вопросы депутатов.

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Кандидатура Мишустина внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства», — написал Володин в социальной сети.

Так, обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях. Пленарное заседание Государственной думы пройдет сегодня, 10 мая в 14:00, где Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов. После этого начнется голосование по вопросу об утверждении его кандидатуры.

«Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной думы», — заявил председатель Госдумы.

Напомним, 7 мая правительство РФ сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом Путиным. Приказ об этом был подписан Мишустиным. Кроме того, президентом был подписал указ об отставке Кабинета министров.

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#Владимир Путин#Госдума#Премьер-министр#Депутаты#Правительство#Вячеслав володин#Михаил Мишустин
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