Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ

Максим Решетников родился в Перми в 1979 году. Пост губернатора он занимал с сентября 2017 года по январь 2020 года — ушел раньше срока с должности. В январе 2020 года занял пост главы Минэкономразвития РФ. С 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза и некоторых других стран из-за СВО России на Украине.