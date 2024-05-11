Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Бывший губернатор Прикамья Максим Решетников останется министром экономического развития. РБК со ссылкой на три источника сообщает, что Решетников сохранит свой пост в составе нового правительства.
Новое правительство нужно сформировать в связи с переизбранием главы государства. Сейчас все члены правительства находятся в статусе исполняющих обязанности. 10 мая был утвержден премьер-министром — им вновь стал Михаил Мишустин.
Последнее публичное заявление Решетников сделал 8 мая. Он отмечал, что нужно увеличивать долю частной собственности в отношении государственных активов, которыми управляют недостаточно эффективно.
«У нас все-таки очень много в государстве объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть», — пояснил Решетников.
Максим Решетников родился в Перми в 1979 году. Пост губернатора он занимал с сентября 2017 года по январь 2020 года — ушел раньше срока с должности. В январе 2020 года занял пост главы Минэкономразвития РФ. С 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза и некоторых других стран из-за СВО России на Украине.