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Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ

Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ

11 мая 2024, 05:03
Фото: kremlin.ru
Министром Решетников является с начала 2020 года.

Бывший губернатор Прикамья Максим Решетников останется министром экономического развития. РБК со ссылкой на три источника сообщает, что Решетников сохранит свой пост в составе нового правительства.

Новое правительство нужно сформировать в связи с переизбранием главы государства. Сейчас все члены правительства находятся в статусе исполняющих обязанности. 10 мая был утвержден премьер-министром — им вновь стал Михаил Мишустин.

Последнее публичное заявление Решетников сделал 8 мая. Он отмечал, что нужно увеличивать долю частной собственности в отношении государственных активов, которыми управляют недостаточно эффективно.

«У нас все-таки очень много в государстве объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть», — пояснил Решетников.

Максим Решетников родился в Перми в 1979 году. Пост губернатора он занимал с сентября 2017 года по январь 2020 года — ушел раньше срока с должности. В январе 2020 года занял пост главы Минэкономразвития РФ. С 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза и некоторых других стран из-за СВО России на Украине.

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#Общество#Кадровые перестановки#Решетников#Максим решетников#Чиновники
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