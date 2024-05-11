Федеральный медицинский центр в Камской долине хотят достроить до 2027 года

Строительство федерального медицинского центра в Камской долине началось в 2015 году. В 2017 году после перерыва его возобновили — был заключен контракт с ООО «Интехстрой», однако работы снова прекратились. В марте текущего года был объявлен конкурс на поиск подрядчика.