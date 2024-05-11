Федеральный медицинский центр в Камской долине хотят достроить до 2027 года

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Найден подрядчик для завершения строительства медицинского центра на ул. Маршала Жукова в Перми. ФБУ «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 8 мая подписало контракт с ООО «Элтех Пермь», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Начальная цена контракта составляла чуть более 1 млрд рублей, подрядчик предложил выполнить работы за 925 млн рублей. Медицинский центр находится восточнее земельного участка по ул. Маршала Жукова, 35, в Ленинском районе Перми. Общая площадь застройки составляет 7,6 тыс. кв. м. По условиям документации, победитель закупки должен окончить строительство лабораторного, научно-административного и клинического корпусов и благоустроить территорию. Завершить работы нужно до 4 декабря 2026 года.
По данным документации на сайте госзакупок, директором ООО «Элтех Пермь» является Нина Вотинова. Работы по достройке медцентра должны начаться 13 мая. На выполненные работы установят срок гарантийной эксплуатации объекта пять лет с момента подписания последнего акта приемки выполненных работ.
Строительство федерального медицинского центра в Камской долине началось в 2015 году. В 2017 году после перерыва его возобновили — был заключен контракт с ООО «Интехстрой», однако работы снова прекратились. В марте текущего года был объявлен конкурс на поиск подрядчика.