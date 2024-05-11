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Бастрыкин взял на контроль нарушение прав 18-летнего инвалида в Пермском крае

Глава СК Бастрыкин взял на контроль восстановление прав инвалида в Пермском крае

11 мая 2024, 12:50
Фото: ideogram.ai

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав 18-летнего инвалида в Пермском крае

Мать юноши рассказала, что его не обеспечивают подходящими средствами реабилитации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав 18-летнего инвалида в Прикамье. Мать юноши обратилась в Информационный центр СК России и рассказала о ненадлежащем обеспечении средствами технической реабилитации.

По словам заявительницы, власти предложили ей несколько вариантов инвалидных колясок, от которых она отказалась, ожидая конкретной модели. Сейчас женщина вынуждена использовать коляски, выданные в 2017 году, одна из них повреждена. Помимо этого, сроки выдачи новых инвалидных колясок регулярно переносятся.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных во время первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. По завершении проверки глава регионального следственного управления также должен доложить о результатах проверки.

В пресс-службе СК России сообщают, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Пермь#Инвалиды#Александр Бастрыкин
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