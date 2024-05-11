Глава СК Бастрыкин взял на контроль восстановление прав инвалида в Пермском крае

По словам заявительницы, власти предложили ей несколько вариантов инвалидных колясок, от которых она отказалась, ожидая конкретной модели. Сейчас женщина вынуждена использовать коляски, выданные в 2017 году, одна из них повреждена. Помимо этого, сроки выдачи новых инвалидных колясок регулярно переносятся.