Глава СК Бастрыкин взял на контроль восстановление прав инвалида в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав 18-летнего инвалида в Прикамье. Мать юноши обратилась в Информационный центр СК России и рассказала о ненадлежащем обеспечении средствами технической реабилитации.
По словам заявительницы, власти предложили ей несколько вариантов инвалидных колясок, от которых она отказалась, ожидая конкретной модели. Сейчас женщина вынуждена использовать коляски, выданные в 2017 году, одна из них повреждена. Помимо этого, сроки выдачи новых инвалидных колясок регулярно переносятся.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных во время первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах. По завершении проверки глава регионального следственного управления также должен доложить о результатах проверки.
В пресс-службе СК России сообщают, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.