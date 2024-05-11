Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Сегодня в Прикамье наблюдается мощная магнитная буря. Она началась еще вчера, в 20:00, и до сих пор продолжается. Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», максимальное значение кр-индекса (показателя уровня возмущенности магнитного поля) достигло экстремального уровня — 9 из 9.
В последний раз настолько мощная буря была зафиксирована почти 19 лет назад — 11 сентября 2005 года. В районах с прояснениями можно было наблюдать северное сияние. Из-за уровня бури G5 (кр-индекс 9) полярное сияние проявилось даже на юге России — в Краснодаре.