Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае

В последний раз настолько мощная буря была зафиксирована почти 19 лет назад — 11 сентября 2005 года. В районах с прояснениями можно было наблюдать северное сияние. Из-за уровня бури G5 (кр-индекс 9) полярное сияние проявилось даже на юге России — в Краснодаре.