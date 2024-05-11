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Updated Сегодня, 11:13

Метеорологи рассказали об экстремальной магнитной буре в Пермском крае

Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае

11 мая 2024, 11:11
Фото: Оля Солнечная / vk.com

Метеорологи рассказали об экстремальной магнитной буре в Пермском крае

Такого не было около 19 лет.

Сегодня в Прикамье наблюдается мощная магнитная буря. Она началась еще вчера, в 20:00, и до сих пор продолжается. Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», максимальное значение кр-индекса (показателя уровня возмущенности магнитного поля) достигло экстремального уровня — 9 из 9.

В последний раз настолько мощная буря была зафиксирована почти 19 лет назад — 11 сентября 2005 года. В районах с прояснениями можно было наблюдать северное сияние. Из-за уровня бури G5 (кр-индекс 9) полярное сияние проявилось даже на юге России — в Краснодаре.

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#Общество#Пермь#Погода#Астрономия#Северное сияние#Магнитная буря
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