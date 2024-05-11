«Он очень ждал отпуск». В Пермском крае простятся с участником спецоперации

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
На СВО был убит житель Пермского края Антон Черемных. По данным администрации Нытвенского округа, прощание с военным состоится 11 мая в Нытве. Подробностей о жизни Антона власти не сообщают, лишь уточняя, что он погиб 9 апреля при выполнении боевой задачи. Родные и знакомые военного создали во «Вконтакте» группу памяти.
«Созванивались с ним каждую неделю, он очень ждал отпуск, чтобы приехать домой. Смотрю на его фото и хочется так крепко его обнять. Родители могут гордиться таким сыном! Антон я никогда тебя не забуду», — пишет один из знакомых военного.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших из Прикамья неизвестно.