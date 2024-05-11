«Он очень ждал отпуск». В Пермском крае простятся с участником спецоперации

На СВО был убит житель Пермского края Антон Черемных. По данным администрации Нытвенского округа, прощание с военным состоится 11 мая в Нытве. Подробностей о жизни Антона власти не сообщают, лишь уточняя, что он погиб 9 апреля при выполнении боевой задачи. Родные и знакомые военного создали во «Вконтакте» группу памяти.