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В Пермском крае простятся с участником спецоперации, погибшим месяц назад

«Он очень ждал отпуск». В Пермском крае простятся с участником спецоперации

11 мая 2024, 05:30
Фото: vk.com/club225849376

В Пермском крае простятся с участником спецоперации, погибшим месяц назад

Прощание с военным состоится в Нытве.

На СВО был убит житель Пермского края Антон Черемных. По данным администрации Нытвенского округа, прощание с военным состоится 11 мая в Нытве. Подробностей о жизни Антона власти не сообщают, лишь уточняя, что он погиб 9 апреля при выполнении боевой задачи. Родные и знакомые военного создали во «Вконтакте» группу памяти.

«Созванивались с ним каждую неделю, он очень ждал отпуск, чтобы приехать домой. Смотрю на его фото и хочется так крепко его обнять. Родители могут гордиться таким сыном! Антон я никогда тебя не забуду», — пишет один из знакомых военного.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших из Прикамья неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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