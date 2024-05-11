properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Синоптики: в Перми 11 мая установился снежный покров впервые с 2002 года

Пермский край накрыло снегом. Чего ждать от погоды дальше?

11 мая 2024, 05:16
Фото: properm.ru

Синоптики: в Перми 11 мая установился снежный покров впервые с 2002 года

Больше всего снега в Гайнах и Кудымкаре.

В Пермском крае ночью вновь прошел мокрый снег. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, это связано с арктическим фронтом. На севере и в центральных районах региона прошли существенные осадки — 3-8 мм. В итоге сформировался снежный покров.

Высота снега в Гайнах и Кудымкаре составила 7 см, в Березниках — 6 см, в Губахе — 5 см, в Перми — 2 см. При этом специалисты даже зафиксировали грозу — она была в районе аэропорта Большое Савино.

В Перми зафиксирован самый поздний снежный покров за 22 года — с 24 мая 2002 года. Днем 11 мая сохранится облачная погода с осадками, большая часть региона продолжит находиться под влиянием очень холодного воздуха. Днем по региону +2…+6˚, однако на крайнем юге потеплеет до +10˚.

Холодная погода сохранится в ближайшие дни. В связи с этим власти решили продлить отопительный сезон до момента, пока температура не придет в норму.

Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая
Узнать подробнее
#Пермь#Погода#Аномальная погода
Подпишитесь
Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае
Сегодня, 11:11
Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала
Сегодня, 10:40
Раскрылась тайна «гроба», плывшего по реке в Пермском крае
Сегодня, 09:32
Фото. «Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние
Сегодня, 06:10
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград прекратились. Почему?
Сегодня, 08:13
Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ
Сегодня, 05:03
"