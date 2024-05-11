Пермский край накрыло снегом. Чего ждать от погоды дальше?

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Пермском крае ночью вновь прошел мокрый снег. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, это связано с арктическим фронтом. На севере и в центральных районах региона прошли существенные осадки — 3-8 мм. В итоге сформировался снежный покров.
Высота снега в Гайнах и Кудымкаре составила 7 см, в Березниках — 6 см, в Губахе — 5 см, в Перми — 2 см. При этом специалисты даже зафиксировали грозу — она была в районе аэропорта Большое Савино.
В Перми зафиксирован самый поздний снежный покров за 22 года — с 24 мая 2002 года. Днем 11 мая сохранится облачная погода с осадками, большая часть региона продолжит находиться под влиянием очень холодного воздуха. Днем по региону +2…+6˚, однако на крайнем юге потеплеет до +10˚.
Холодная погода сохранится в ближайшие дни. В связи с этим власти решили продлить отопительный сезон до момента, пока температура не придет в норму.