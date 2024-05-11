Пермский край накрыло снегом. Чего ждать от погоды дальше?

В Перми зафиксирован самый поздний снежный покров за 22 года — с 24 мая 2002 года. Днем 11 мая сохранится облачная погода с осадками, большая часть региона продолжит находиться под влиянием очень холодного воздуха. Днем по региону +2…+6˚, однако на крайнем юге потеплеет до +10˚.