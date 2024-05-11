Пермский «Молот» подписал защитника и нападающего

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракты с 25-летним защитником Дмитрием Родионычевым и 31-летним нападающим Олегом Ломако. Об этом пресс-служба «Молота» объявила вчера в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Родионычев — воспитанник нижегородской школы хоккея. На юниорском и молодежном уровне он выступал за команды системы нижегородского «Торпедо». В сезоне 2015/2016 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Чайки», а на следующий год выступал на взрослом уровне в ХК «Саров» и «Торпедо». Во время КХЛ Родионычев провел 41 матч, в которых набрал 3 (2+1) балла за результативность при показателе полезности -2. Спортсмен играл в ХК «Саров», «Торпедо-Горький», новокузнецком «Металлурге» и ханты-мансийской «Югре» во время Olimpbet ВХЛ.
Минувший сезон защитник провел в составе красноярского «Сокола». В 24 матчах сезона он набрал 3 (2+1) очка за результативность при нейтральном показателе полезности.
Нападающий Олег Ломако — воспитанник казанской школы хоккея. До 2013 года выступал за команды системы «Ак Барса», затем перешел в курганский ХК «Зауралье», где дебютировал на взрослом уровне. По ходу сезона 2013/2014 Ломако перешел в «Сарыарку» (Караганда), где играл до 2019 года. Сезон 2019-2020 спортсмен играл в «Адмирале» в Континентальной хоккейной лиге.
С 2020 по 2023 год Олег выступал за новокузнецкий «Металлург», вместе с ним стал серебряным и бронзовым призером Olimpbet ВХЛ. В минувшем сезоне нападающий отыграл 20 матчей за «Металлург», набрал 9 (6+3) баллов за результативность при показателе полезности -2, а также 29 матчей в составе минской «Юности», в которых набрал 20 (11+9) очков по системе «гол + пас» при показателе полезности +9.
Перестановки в «Молоте» продолжаются. Ранее стало известно, что клуб покинули несколько игроков, старший и главный тренеры.