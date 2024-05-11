Пермский «Молот» подписал защитника и нападающего

Дмитрий Родионычев — воспитанник нижегородской школы хоккея. На юниорском и молодежном уровне он выступал за команды системы нижегородского «Торпедо». В сезоне 2015/2016 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Чайки», а на следующий год выступал на взрослом уровне в ХК «Саров» и «Торпедо». Во время КХЛ Родионычев провел 41 матч, в которых набрал 3 (2+1) балла за результативность при показателе полезности -2. Спортсмен играл в ХК «Саров», «Торпедо-Горький», новокузнецком «Металлурге» и ханты-мансийской «Югре» во время Olimpbet ВХЛ.