Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Актриса театра и кино из Перми Катерина Шпица поделилась эмоциями от съемки в военном мини-сериале «Редкая птица» (12+). В своем официальном сообществе «ВКонтакте» она поздравила подписчиков с Днем Победы.
«Только в одном фильме за всё время в профессии мне выпала честь надеть военную форму. Каждое утро, переодеваясь в кадр, я думала о тех, благодаря кому я как потомок имею счастье и вместе с тем огромную ответственность почтить великий подвиг советского народа-победителя, участвуя в военном фильме — в художественном вымысле, имеющем право на существование только потому, что в реальности миллионы людей отдали свои жизни за великую истину», — написала Катерина. Также актриса добавила, что два года назад посадила вишню у родителей на даче во время акции «Сад памяти».
Премьера военной драмы «Редкая птица» прошла 9 мая на онлайн-платформе KION. Катерина Шпица сыграла главную роль летчицы Ани, работающей инженером в тылу. Несмотря на травму, она рвется вернуться за штурвал, чтобы отомстить немецкому майору Бриггелю за смерть погибшего на войне любимого. Однажды героине поручают перегнать «Кречет» на фронт, и Аня успешно с этим справляется. После чего девушка начинает учить выпускниц летного училища.