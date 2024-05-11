Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала

«Только в одном фильме за всё время в профессии мне выпала честь надеть военную форму. Каждое утро, переодеваясь в кадр, я думала о тех, благодаря кому я как потомок имею счастье и вместе с тем огромную ответственность почтить великий подвиг советского народа-победителя, участвуя в военном фильме — в художественном вымысле, имеющем право на существование только потому, что в реальности миллионы людей отдали свои жизни за великую истину», — написала Катерина. Также актриса добавила, что два года назад посадила вишню у родителей на даче во время акции «Сад памяти».