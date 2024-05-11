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Житель Оханского округа погиб на СВО в середине апреля 2024 года

Под Клещеевкой погиб участник СВО из Оханского округа

11 мая 2024, 08:50
Фото: 1MI; vk.com/public191472812

Житель Оханского округа погиб на СВО в середине апреля 2024 года

Власти выразили свои соболезнования близким мужчины.

В селе Дуброво Оханского городского округа завтра, 12 мая, в 11:00 простятся с погибшим на СВО Алексеем Бояршиновым. Церемония состоится в зале Дубровского дома культуры. В пресс-службе администрации округа сообщают, что мужчина погиб 14 апреля текущего года под селом Клещеевка.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Она продолжается до сих пор. О погибших военнослужащих в социальных сетях сообщают их родственники или администрации округов и районов.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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