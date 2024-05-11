Под Клещеевкой погиб участник СВО из Оханского округа

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В селе Дуброво Оханского городского округа завтра, 12 мая, в 11:00 простятся с погибшим на СВО Алексеем Бояршиновым. Церемония состоится в зале Дубровского дома культуры. В пресс-службе администрации округа сообщают, что мужчина погиб 14 апреля текущего года под селом Клещеевка.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Она продолжается до сих пор. О погибших военнослужащих в социальных сетях сообщают их родственники или администрации округов и районов.