«Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние

«Я снова стала свидетелем потрясающего небесного шоу и вновь увидела корону северного сияния. „Корона“ — это когда дуга сияния прямо в зените над головой наблюдателя! И тогда сияние расползается на лучи во все стороны от центра сияния по всему небу!» — делится девушка.