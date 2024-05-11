«Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В селе Култаево Пермского района поздно вечером 10 мая сфотографировали северное сияние. Местная жительница, Ольга Солнечная, поделилась фотографиями на своей странице «ВКонтакте». Она пояснила, что снимала астрономическое явление с 23:27 10 мая до 00:27 11 мая.
«Я снова стала свидетелем потрясающего небесного шоу и вновь увидела корону северного сияния. „Корона“ — это когда дуга сияния прямо в зените над головой наблюдателя! И тогда сияние расползается на лучи во все стороны от центра сияния по всему небу!» — делится девушка.
Полярное сияние в ночь на 11 мая наблюдали в России и по всему миру. Его возникновение связано с мощной геомагнитной бурей класса G4-G5. Северное сияние даже удалось увидеть жителям Крыма и Сочи, сообщает канал мониторинга катаклизмов природы «Фобос».