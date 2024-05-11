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Северное сияние сфотографировали над селом Култаево Пермского края этой ночью

«Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние

11 мая 2024, 06:10
Фото: Оля Солнечная / vk.com

Северное сияние сфотографировали над селом Култаево Пермского края этой ночью

За эффектными всполохами в небе наблюдали по всему миру.

В селе Култаево Пермского района поздно вечером 10 мая сфотографировали северное сияние. Местная жительница, Ольга Солнечная, поделилась фотографиями на своей странице «ВКонтакте». Она пояснила, что снимала астрономическое явление с 23:27 10 мая до 00:27 11 мая.

«Я снова стала свидетелем потрясающего небесного шоу и вновь увидела корону северного сияния. „Корона“ — это когда дуга сияния прямо в зените над головой наблюдателя! И тогда сияние расползается на лучи во все стороны от центра сияния по всему небу!» — делится девушка.

Фото: Оля Солнечная

Полярное сияние в ночь на 11 мая наблюдали в России и по всему миру. Его возникновение связано с мощной геомагнитной бурей класса G4-G5. Северное сияние даже удалось увидеть жителям Крыма и Сочи, сообщает канал мониторинга катаклизмов природы «Фобос».

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#Общество#Пермь#Космос#Астрономия#Северное сияние#Полярное сияние
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