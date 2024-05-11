Раскрылась тайна «гроба», плывшего по реке в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Наконец раскрылась тайна предмета, похожего на гроб, который увидели жители поселка Кукуштан в Пермском крае. Вчера, 10 мая, один из читателей издания 59.ru прислал видео, в котором становится ясно, что стало причиной для беспокойства местных жителей.
На другом видео заметно, что плавающий предмет — это обычный диван. Кто-то выбросил его в реку. Издалека диван действительно напоминает гроб. «Развеиваем слухи про плавающий гроб на реке Бабке! Это всего лишь часть дивана! Никто тут не лежит. Ни зомби, ни мертвых — нет никого», — говорит девушка.
Ранее, 1 мая, в социальных сетях распространилось видео, в котором некий предмет плывет по реке. «Реально стоит гроб, в гробу кто-то лежит. Ничего не понятно, но очень сильно похоже на гроб. Приплыл к нам по речке Бабке напротив стадиона. Кто знает, что такое», — говорила за кадром девушка. После этого полиция начала проверку.
Ранее, 1 мая, в социальных сетях распространилось видео, в котором некий предмет плывет по реке. «Реально стоит гроб, в гробу кто-то лежит. Ничего не понятно, но очень сильно похоже на гроб. Приплыл к нам по речке Бабке напротив стадиона. Кто знает, что такое», — говорила за кадром девушка. После этого полиция начала проверку.