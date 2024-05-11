Раскрылась тайна «гроба», плывшего по реке в Пермском крае

Ранее, 1 мая, в социальных сетях распространилось видео, в котором некий предмет плывет по реке. «Реально стоит гроб, в гробу кто-то лежит. Ничего не понятно, но очень сильно похоже на гроб. Приплыл к нам по речке Бабке напротив стадиона. Кто знает, что такое», — говорила за кадром девушка. После этого полиция начала проверку.