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Авиакомпания Ikar временно перестала выполнять рейсы из Перми в Калининград

Субсидированные рейсы из Перми в Калининград прекратились. Почему?

11 мая 2024, 08:13
Фото: пресс-служба администрации Калининграда / vk.com/klgdru

Авиакомпания Ikar временно перестала выполнять рейсы из Перми в Калининград

В Минтрансе Прикамья пояснили причину.

Авиакомпания Ikar перестала выполнять субсидированные рейсы из Перми в Калининград. В ближайшее время рейсы в чартерном формате будет выполнять Nordwind Airlines, сообщается на сайте международного аэропорта «Пермь». А субсидированные рейсы «Икара» планируется возобновить с 1 октября текущего года, пишет «Ъ-Прикамье».

На летний период запланирована только полетная программа авиакомпании Nordwind, пояснили в министерстве транспорта Пермского края нашим коллегам. Летом наблюдается высокий спрос на билеты в Калининград, поэтому направление не требуется дополнительно финансировать из бюджета региона. А в начале осени субсидированные рейсы должны вновь появиться в расписании аэропорта, потому что билеты в Калининград будут покупать реже.

По информации на сайте Большого Савино, с 1 октября и по меньшей мере до конца года авиакомпания «Икар» будет летать из Перми в Калининград два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Путешественники будут проводить в пути 3 часа 50 минут.

Фото: aviaperm.ru
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Большое савино#Путешествия#Калининград#Рейсы
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