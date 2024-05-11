Субсидированные рейсы из Перми в Калининград прекратились. Почему?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Авиакомпания Ikar перестала выполнять субсидированные рейсы из Перми в Калининград. В ближайшее время рейсы в чартерном формате будет выполнять Nordwind Airlines, сообщается на сайте международного аэропорта «Пермь». А субсидированные рейсы «Икара» планируется возобновить с 1 октября текущего года, пишет «Ъ-Прикамье».
На летний период запланирована только полетная программа авиакомпании Nordwind, пояснили в министерстве транспорта Пермского края нашим коллегам. Летом наблюдается высокий спрос на билеты в Калининград, поэтому направление не требуется дополнительно финансировать из бюджета региона. А в начале осени субсидированные рейсы должны вновь появиться в расписании аэропорта, потому что билеты в Калининград будут покупать реже.
По информации на сайте Большого Савино, с 1 октября и по меньшей мере до конца года авиакомпания «Икар» будет летать из Перми в Калининград два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Путешественники будут проводить в пути 3 часа 50 минут.