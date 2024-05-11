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10 мая стал самым холодным днем в Перми за 22 года

Такого не было 22 года. Синоптики рассказали о погодных аномалиях в Пермском крае

11 мая 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney

10 мая стал самым холодным днем в Перми за 22 года

Морозы в ближайшие дни не отступят.

10 мая в Перми стал самым холодным майским днем за 22 года — с 24 мая 2002 года, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Среднесуточная температура была на уровне -0,1˚. Это ниже нормы более чем на 10˚.

Можно сказать, что пермякам еще повезло. Синоптики отмечают, что эпицентр холодов находится западнее — в Кировской области. Там последние два дня среднесуточная температура находилась ниже нормы на 12˚.

Погода удивляет не только морозами, но и снегом. Ночью 11 мая установился снежный покров в Перми и по региону. В краевой столицы такого не было 22 года.

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#Пермь#Погода
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