Такого не было 22 года. Синоптики рассказали о погодных аномалиях в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
10 мая в Перми стал самым холодным майским днем за 22 года — с 24 мая 2002 года, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Среднесуточная температура была на уровне -0,1˚. Это ниже нормы более чем на 10˚.
Можно сказать, что пермякам еще повезло. Синоптики отмечают, что эпицентр холодов находится западнее — в Кировской области. Там последние два дня среднесуточная температура находилась ниже нормы на 12˚.
Погода удивляет не только морозами, но и снегом. Ночью 11 мая установился снежный покров в Перми и по региону. В краевой столицы такого не было 22 года.