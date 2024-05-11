Три недели до лета. В МЧС предупредили о снегопадах и сильном ветре в Прикамье

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сегодня, 11 мая, в отдельных районах Пермского края ожидается сильный ветер, также сильный снегопад ночью и налипание мокрого снега на провода. Порывы ветра могут достигнуть 18 м/с, предупреждают в пресс-службе МЧС Прикамья.
В МЧС просят жителей региона избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. И водителям, и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах. Тем, кто за рулем, настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно быть осторожными при переходе проезжей части.
Предупредите своих близких о неблагоприятной погоде. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.