Три недели до лета. В МЧС предупредили о снегопадах и сильном ветре в Прикамье

В МЧС просят жителей региона избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. И водителям, и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах. Тем, кто за рулем, настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно быть осторожными при переходе проезжей части.