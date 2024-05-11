В Печоре Республики Коми частично рухнул дом. На состояние здания жаловались жильцы

По состоянию на 14:30 по местному времени из дома эвакуировано 14 человек, в их числе пять детей. Для жителей обрушившегося дома организовано два пункта временного размещения — школа-интернат и детский дом. Ведутся работы по разбору завалов, рассказали в МЧС республики. На месте инцидента работают силы и средства РСЧС: 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и 7 единиц техники.