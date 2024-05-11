В Печоре Республики Коми частично рухнул дом. На состояние здания жаловались жильцы

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В городе Печоре Республики Коми частично обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на Печорском проспекте, 69. К месту инцидента направлены пожарно-спасательные подразделения, причина обрушения устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Коми.
Глава республики Владимир Уйба написал в своем Telegram-канале, что вылетает к месту происшествия. По его словам, дом был признан аварийным.
По состоянию на 14:30 по местному времени из дома эвакуировано 14 человек, в их числе пять детей. Для жителей обрушившегося дома организовано два пункта временного размещения — школа-интернат и детский дом. Ведутся работы по разбору завалов, рассказали в МЧС республики. На месте инцидента работают силы и средства РСЧС: 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и 7 единиц техники.
В Telegram-канале «Типичная Печора» пишут, что жильцы сообщали о плачевном состоянии здания уже давно и неоднократно. Ранее это общежитие было признано аварийным и не пригодным к капитальному ремонту из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций и перекрытий. По информации Telegram-канала, по итогам прокурорской проверки этого и других общежитий в Печоре в прошлом году было возбуждено два уголовных дела.