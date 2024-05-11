properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

МЧС Коми: в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом

В Печоре Республики Коми частично рухнул дом. На состояние здания жаловались жильцы

11 мая 2024, 12:08
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми

МЧС Коми: в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом

Глава республики выехал к месту ЧП.

В городе Печоре Республики Коми частично обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на Печорском проспекте, 69. К месту инцидента направлены пожарно-спасательные подразделения, причина обрушения устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Коми.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми

Глава республики Владимир Уйба написал в своем Telegram-канале, что вылетает к месту происшествия. По его словам, дом был признан аварийным.

По состоянию на 14:30 по местному времени из дома эвакуировано 14 человек, в их числе пять детей. Для жителей обрушившегося дома организовано два пункта временного размещения — школа-интернат и детский дом. Ведутся работы по разбору завалов, рассказали в МЧС республики. На месте инцидента работают силы и средства РСЧС: 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и 7 единиц техники.

В Telegram-канале «Типичная Печора» пишут, что жильцы сообщали о плачевном состоянии здания уже давно и неоднократно. Ранее это общежитие было признано аварийным и не пригодным к капитальному ремонту из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций и перекрытий. По информации Telegram-канала, по итогам прокурорской проверки этого и других общежитий в Печоре в прошлом году было возбуждено два уголовных дела.

Читайте также:
В пожаре в селе Зюкайка вчера ночью погиб пожилой мужчинаСын спас свою мать на пожаре в одном из сел Пермского краяМать спасла двоих детей из горящего дома в Верещагино
#Происшествия#Общество#Аварийное жилье#Мчс#Обрушение дома#Республика Коми
Подпишитесь
Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае
Сегодня, 11:11
Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала
Сегодня, 10:40
Раскрылась тайна «гроба», плывшего по реке в Пермском крае
Сегодня, 09:32
Фото. «Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние
Сегодня, 06:10
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград прекратились. Почему?
Сегодня, 08:13
Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ
Сегодня, 05:03
"