В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку

В начале мая на сайте администрации Перми был опубликован проект постановления, определяющий порядок вывоза с территории города велосипедов, скутеров и мопедов. Однако теперь он начал действовать. После запрета размещения электросамокатов сервис кикшеринга Whoosh привез в столицу Прикамья электровелосипеды, однако и их начали убирать с улиц. В компании отмечали, что власти эвакуировали и те средства передвижения, которые располагались не в запрещенных зонах.