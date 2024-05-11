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Posted Вчера, 13:34

Published Вчера, 13:34

Modified Вчера, 13:36

Updated Вчера, 13:36

Мэрия Перми утвердила нормы вывозы электровелосипедов с городских улиц

В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку

11 мая 2024, 13:34
Фото: properm.ru

Мэрия Перми утвердила нормы вывозы электровелосипедов с городских улиц

Чиновники планируют брать деньги за эвакуацию и хранение «бесконтрольных средств передвижения» с их владельцев.

Администрация Перми выпустила постановление «Об утверждении порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения». Документ датирован 8 мая и уже вступил в силу.

Из городского бюджета, а именно, резервного фонда администрации Перми планируется дополнительно выделить 368 тыс. рублей на проведение мероприятий по уборке с городских улиц электровелосипедов. Чиновники будут убирать и электровелосипеды, предоставляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, то есть, сервисами шеринга, говорится в пояснительной записке к документу.

Владелец «бесконтрольного средства передвижения» может вернуть его себе со штрафстоянки. Для этого нужно возместить мэрии плату за перемещение одного средства в размере 1,5 тыс. рублей, а также плату за хранение — 100 рублей в день.

В начале мая на сайте администрации Перми был опубликован проект постановления, определяющий порядок вывоза с территории города велосипедов, скутеров и мопедов. Однако теперь он начал действовать. После запрета размещения электросамокатов сервис кикшеринга Whoosh привез в столицу Прикамья электровелосипеды, однако и их начали убирать с улиц. В компании отмечали, что власти эвакуировали и те средства передвижения, которые располагались не в запрещенных зонах.

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#Общество#Пермь#Администрация Перми#Велосипед#Электросамокаты#Велосипеды#Самокаты
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