В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня. Что говорят следователи

В Перми ночью 11 мая около 3:00 молодой парень выпал с балкона 18-этажного дома. В соцсетях очевидцы сообщают, что это произошло на улице Хабаровская, 54. Судя по видео, размещенному в соцсетях, тело лежит под белой простыней возле входа в подъезд, рядом стоит машина скорой помощи. Утром около подъезда все еще была кровь.