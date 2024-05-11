properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня

В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня. Что говорят следователи

11 мая 2024, 05:38
Фото: t.me/chp_59_perm

В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня

Погибшего нашли возле дома на улице Хабаровская, 54.

В Перми ночью 11 мая около 3:00 молодой парень выпал с балкона 18-этажного дома. В соцсетях очевидцы сообщают, что это произошло на улице Хабаровская, 54. Судя по видео, размещенному в соцсетях, тело лежит под белой простыней возле входа в подъезд, рядом стоит машина скорой помощи. Утром около подъезда все еще была кровь.

В СУ СКР по Пермскому краю пояснили, что погиб молодой человек 2002 года рождения, ночью 11 мая его тело было обнаружено, сейчас следователи выясняют, как погиб парень, цитирует следователей perm.aif.ru.

Читайте также:
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяковУпала в погреб. В Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхеАлександр Бастрыкин провел совещание на тему взаимодействия со СМИ и общественностью
#Пермь#Ск рф#Ск#Следователи#Су ск
Подпишитесь
Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае
Сегодня, 11:11
Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала
Сегодня, 10:40
Раскрылась тайна «гроба», плывшего по реке в Пермском крае
Сегодня, 09:32
Фото. «Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние
Сегодня, 06:10
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград прекратились. Почему?
Сегодня, 08:13
Экс-губернатор Прикамья останется главным ответственным за развитие экономики РФ
Сегодня, 05:03
"