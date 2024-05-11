В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня. Что говорят следователи

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В Перми ночью 11 мая около 3:00 молодой парень выпал с балкона 18-этажного дома. В соцсетях очевидцы сообщают, что это произошло на улице Хабаровская, 54. Судя по видео, размещенному в соцсетях, тело лежит под белой простыней возле входа в подъезд, рядом стоит машина скорой помощи. Утром около подъезда все еще была кровь.
В СУ СКР по Пермскому краю пояснили, что погиб молодой человек 2002 года рождения, ночью 11 мая его тело было обнаружено, сейчас следователи выясняют, как погиб парень, цитирует следователей perm.aif.ru.