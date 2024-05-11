Жителей Прикамья предупредили о мокром снеге, сильном ветре и тумане

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Неблагоприятная погода в Прикамье продолжается. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 12 мая, ночью местами пройдут сильные дожди и мокрый снег. Кроме того, в отдельных районах ожидаются отложения мокрого снега, ночью и утром — туман.
Также ночью и утром по югу местами порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. В связи с прогнозом, в регионе возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.
Если вы попали в беду, то немедленно позвоните по номеру 112 в экстренные службы.