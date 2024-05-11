Жителей Прикамья предупредили о мокром снеге, сильном ветре и тумане

Также ночью и утром по югу местами порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. В связи с прогнозом, в регионе возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.