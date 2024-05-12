Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск будет стоить 367 рублей

В октябре 2022 года на Всероссийском круизном форуме Пермский край, «ВодоходЪ», Emperium и Пермская судоверфь заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее в том числе запуск в Прикамье водного транспорта на электрической тяге и создание транспортной и зарядной инфраструктуры для него. В апреле 2024 года АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» выиграло аукциона на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск.