Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск будет стоить 367 рублей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Билет на детей в возрасте от 5 до 10 лет будет стоить 50% от полной стоимости, то есть 183,5 рублей, а дети до 5 лет смогут ездить бесплатно. Также на маршруте можно использовать электронные социальные проездные.
Новый водный маршрут до Закамска начнет работать с 1 июня. Пассажиров будет возить судно на электрической тяге. Протяженность маршрута составит 18 километров. Рейс в одну сторону с учетом посадки и высадки займет 130 минут. Планируется выполнять один рейс в день.
В октябре 2022 года на Всероссийском круизном форуме Пермский край, «ВодоходЪ», Emperium и Пермская судоверфь заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее в том числе запуск в Прикамье водного транспорта на электрической тяге и создание транспортной и зарядной инфраструктуры для него. В апреле 2024 года АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» выиграло аукциона на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск.