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Published Сегодня, 12:12

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Updated Сегодня, 12:19

Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск будет стоить 367 рублей

Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск будет стоить 367 рублей

12 мая 2024, 12:12
Фото: properm.ru
Стали известны цены на регулярные речные маршруты из Перми в Закамск.

Билет на детей в возрасте от 5 до 10 лет будет стоить 50% от полной стоимости, то есть 183,5 рублей, а дети до 5 лет смогут ездить бесплатно. Также на маршруте можно использовать электронные социальные проездные.

Новый водный маршрут до Закамска начнет работать с 1 июня. Пассажиров будет возить судно на электрической тяге. Протяженность маршрута составит 18 километров. Рейс в одну сторону с учетом посадки и высадки займет 130 минут. Планируется выполнять один рейс в день.

В октябре 2022 года на Всероссийском круизном форуме Пермский край, «ВодоходЪ», Emperium и Пермская судоверфь заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее в том числе запуск в Прикамье водного транспорта на электрической тяге и создание транспортной и зарядной инфраструктуры для него. В апреле 2024 года АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» выиграло аукциона на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск.

#Кама#Речные круизы#Пароход#Речные электротрамваи#Речные маршруты
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