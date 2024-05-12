Из-за сильного ветра, дождя и тумана возможны аварии на дорогах и в ЖКХ

В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами сильные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах отложения мокрого снега, ночью и утром туман. Ночью и утром по югу местами порывы ветра 15–18 м/с. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.