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Из-за сильного ветра, дождя и тумана возможны аварии на дорогах и в ЖКХ

Из-за сильного ветра, дождя и тумана возможны аварии на дорогах и в ЖКХ

12 мая 2024, 15:40
Фото: properm.ru
МЧС по Пермскому краю предупреждает: по данным Пермского ЦГМС, пермяков ждут неблагоприятные погодные условия, надо быть осторожными и внимательными.

В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами сильные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах отложения мокрого снега, ночью и утром туман. Ночью и утром по югу местами порывы ветра 15–18 м/с. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
  • при авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
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