На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Сообщение о пожаре на улице Коммунистическая в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа поступило 11 мая в 13 часов 24 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства 50 и 139 пожарный частей противопожарной службы Пермского края. Горела комната на первом этаже многоквартирного дома.
Самостоятельно эвакуировались 6 человек до прибытия пожарной охраны. Один мужчина спасен пожарными — выведен из горящей квартиры. Погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.