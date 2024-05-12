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На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину

На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину

12 мая 2024, 05:56
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание.

Сообщение о пожаре на улице Коммунистическая в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа поступило 11 мая в 13 часов 24 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства 50 и 139 пожарный частей противопожарной службы Пермского края. Горела комната на первом этаже многоквартирного дома.

Самостоятельно эвакуировались 6 человек до прибытия пожарной охраны. Один мужчина спасен пожарными — выведен из горящей квартиры. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

#Пожар#Мчс#Кукуштан#Спасение на пожаре#МЧС России#МЧС РФ
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