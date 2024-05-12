На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину

Сообщение о пожаре на улице Коммунистическая в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа поступило 11 мая в 13 часов 24 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства 50 и 139 пожарный частей противопожарной службы Пермского края. Горела комната на первом этаже многоквартирного дома.