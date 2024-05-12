«Негде переодеваться и греться!» Родители детей-лыжников просят губернатора о помощи

До 2022 года дети с тренерами располагались в подвале здания на Спортивной улице, 22 к2. После передачи базы «Пермские медведи» в краевую собственность и передачи управления базой краевой спортшколе «Старт», дети и тренеры «Летающих лыжников» стали размещаться в здании на Спортивной, 22. И 2 года, с 2022 по 2024, там переодевались и проводили занятия по ОФП. Но школе «Старт» были выданы предписания из-за нарушения ряда требований и запрет использовать базу по прямому назначению из-за опасности для детей. На устранение всех этих предписаний, по словам родителей, уйдет минимум два года. А тренироваться детям нужно сейчас.