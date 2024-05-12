«Негде переодеваться и греться!» Родители детей-лыжников просят губернатора о помощи

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Дети-спортсмены отделения «Лыжные гонки» МАУ ДО «СШОР „Летающий лыжник“ г. Перми» 20 лет тренируются на базе «Пермские медведи».
Последние полгода воспитанники спортшколы лишены доступа в помещения базы, не могут размещать инвентарь, проводить занятия по общефизической подготовке, разминки, тренировки, не могут переодеваться в комфортных условиях.
До 2022 года дети с тренерами располагались в подвале здания на Спортивной улице, 22 к2. После передачи базы «Пермские медведи» в краевую собственность и передачи управления базой краевой спортшколе «Старт», дети и тренеры «Летающих лыжников» стали размещаться в здании на Спортивной, 22. И 2 года, с 2022 по 2024, там переодевались и проводили занятия по ОФП. Но школе «Старт» были выданы предписания из-за нарушения ряда требований и запрет использовать базу по прямому назначению из-за опасности для детей. На устранение всех этих предписаний, по словам родителей, уйдет минимум два года. А тренироваться детям нужно сейчас.
Сейчас не предоставлено альтернативных комфортных помещений, отапливаемых туалетов, мест для хранения инвентаря, мытья рук, отдельных раздевалок для мальчиков и девочек. Переодеваются дети до и после тренировки в вагончике или на улице.
«Детям и тренерам нужны нормальные, человеческие условия для проведения тренировочного процесса! Вагончик для этого не приемлем и не допустим», — сообщают родители юных лыжников в своем обращении губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
Родители просят губернатора края и руководство министерства спорта предусмотреть и выделить средства на ремонт помещений для переодевания, отдыха, хранения инвентаря. Просят обеспечить нормальное размещение отделения «Лыжные гонки» МАУ ДО «СШОР „Летающий лыжник“ г. Перми» на базе «Пермские медведи», если надо, включить своих тренеров в тренерский состав краевой школы «Старт».
Тренеры отделения «Лыжные гонки» школы «Летающий лыжник» воспитали победителя Универсиады, чемпиона мира среди молодёжи до 23 лет, нескольких кандидатов в мастера спорта, множество детей со спортивными разрядами, победителей и призеров, региональных и Российских соревнований и продолжают воспитывать чемпионов. «Спортсмены достойны тренироваться в соответствующих условиях», — написали родители. подчеркнув, что надеются на помощь краевых властей детям-спортсменам, занимающимся лыжными видами спорта на территории лыжной базы «Пермские медведи».