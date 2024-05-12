Пермяки создали петицию, в которой требуют сурового наказания для уличной банды

Меж тем эта же троица этим же вечером на улице Льва Шатрова, 22 избила 14-летнего подростка. Полиция также не приехала на место происшествия. После того, как расправились с подростком, трое хулиганов, устроили дебош в магазине «Авангард» на Чкалова, 30. Там они кидались бутылками с алкоголем, так как им не дали его вынести без оплаты. Также разбили машину и подрались с молодыми людьми. И еще позже вечером они избили молодого человека на остановке по Куйбышева, 107. Есть видео очевидцев. Полицию так же вызывали, но никто не приехал.