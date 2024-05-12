Пермяки создали петицию, в которой требуют сурового наказания для уличной банды

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По данным петиции, жертвами уличной банды 3 мая стал 14-летний подросток и еще несколько молодых парней. Одного из пострадавших увезли в больницу с сотрясением мозга, переломом скуловой дуги и переломом дна глазницы, в дальнейшем ему требуется операционное лечение для установки пластинки и поднятия глаза.
3 мая на улице Белинского, 40 уличная банда напала на двоих студентов 19 и 20 лет. Одного из них — Сергея Морикова жестоко запинывали, нанося удары по голове, которые и привели к сотрясению и переломам. Так же забрали часы, вывернули бумажники его и друга. Полицию вызывали, еще когда парня избивали, но полиция не приехала на вызов. Только поздно вечером Сергея забрали для составления протокола, приняли заявление.
Меж тем эта же троица этим же вечером на улице Льва Шатрова, 22 избила 14-летнего подростка. Полиция также не приехала на место происшествия. После того, как расправились с подростком, трое хулиганов, устроили дебош в магазине «Авангард» на Чкалова, 30. Там они кидались бутылками с алкоголем, так как им не дали его вынести без оплаты. Также разбили машину и подрались с молодыми людьми. И еще позже вечером они избили молодого человека на остановке по Куйбышева, 107. Есть видео очевидцев. Полицию так же вызывали, но никто не приехал.
Мать Сергея Морикова нашла всех пострадавших. Сама съездила на место происшествия, посмотрела записи с камер видеонаблюдения. Разместила в соцсети его фото с просьбой помочь установить личность. Люди откликнулись и стали рассказывать, где их видели, продавцы из магазина на Чкалова, 30 скинули фото остальных членов этой банды, попавших на камеры.
Мать пострадавшего собрала все данные, всех свидетелей, принесла всё в дежурную часть, а ей сказали, что участковый принимает после праздников. На 5 день со дня подачи заявления участковый встретился с матерью пострадавшего. По ее словам, состоялся разговор, в котором он уверял, что сотрудников не хватает, работать некому. Также говорил, что Вселенная их накажет, чтобы мама сильно не переживала. Благодаря СМИ и общественности дело взял под контроль Следственный комитет.
По данным петиции, уличная банда не первый раз совершает нападения на прохожих и совершает хулиганские выходки. Но никто из них не задержан, никто не привлечен к ответственности. «Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, — заявляется в петиции, которую уже подписали больше тысячи человек. — Просим оградить нас и наших детей от этих людей-зверей! Звери должны сидеть в клетке!»