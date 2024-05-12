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Победитель Евровидения-2024 в прошлом году объявил себя небинарной персоной

Победитель Евровидения-2024 в прошлом году объявил себя небинарной персоной

12 мая 2024, 11:13
Фото: dpa/globallookpress.com
«Евровидение"-2024 эксперты назвали самым скандальным по числу конфликтов, с ним связанных.

Швейцарский рэпер Nemo стал победителем «Евровидения-2024» с песней The Code. Исполнитель в прошлом году объявил себя, в прошлом году объявивший себя небинарной персоной. Второе и третье места заняли хорватский певец Baby Lasagna и украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Израиль, против участия которого выступали ряд стран, занял пятую строчку. Певица из Израиля Эден Голан начинала свою музыкальную карьеру в России и пела в дуэте с Нюшей, вышла в финал с песней Hurricane («Ураган»).
Россия в последний раз участвовала в «Евровидении» в 2021 году, когда Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место.

Видео: dpa/globallookpress.com
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