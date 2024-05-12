Победитель Евровидения-2024 в прошлом году объявил себя небинарной персоной

Швейцарский рэпер Nemo стал победителем «Евровидения-2024» с песней The Code. Исполнитель в прошлом году объявил себя, в прошлом году объявивший себя небинарной персоной. Второе и третье места заняли хорватский певец Baby Lasagna и украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Израиль, против участия которого выступали ряд стран, занял пятую строчку. Певица из Израиля Эден Голан начинала свою музыкальную карьеру в России и пела в дуэте с Нюшей, вышла в финал с песней Hurricane («Ураган»).

Россия в последний раз участвовала в «Евровидении» в 2021 году, когда Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место.