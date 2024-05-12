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Published Сегодня, 07:25

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Пока вагончики. У Минспорта Пермского края нет вариантов размещения детей-лыжников

Пока вагончики. У Минспорта Пермского края нет вариантов размещения детей-лыжников

12 мая 2024, 07:25
Фото: предоставлено родителями спортсменов
В Минспорта Пермского края сообщили, сколько еще дети-лыжники будут переодеваться в вагончиках и на улице. Спойлер: еще долго.

В министерстве спорта Пермского края прокомментировали обращение родителей детей, занимающихся лыжным спортом, к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и в СМИ.

Лыжная база «Пермские медведи» (Спортивная, 22) находится в краевой собственности, передана на баланс краевой спортшколы «Старт». Учреждение на безвозмездной основе предоставляло здание и трассы для осуществления тренировочного процесса отделению лыжных гонок городской спортшколе «Летающий лыжник». При этом трассы готовились полностью за счет средств краевой спортшколы.

В ноябре 2023 года на объекте проводилась проверка на соответствие правилам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, по итогам которой были вынесены предписания. Руководством спортшколы «Старт» в целях обеспечения безопасности было принято решение о закрытии зданий базы «Пермские медведи».

Руководство «Летающего лыжника» уведомили о невозможности дальнейшего использования зданий базы. Спортшкола «Старт» предоставила вакс-кабины (вагончики) для переодевания и размещения спортинвентаря.

Возможность пользоваться туалетами предоставлена детям, по данным Минспорта, в одном из административных здании, там санузлы были отремонтированы и приведены в нормативное состояние еще в 2022 году.

Комплекс «Пермские медведи» будет реконструирован. Подготовлено предпроектное решение, готовится документация на проектирование комплекса.

Решение в отношении здания гостиницы (серого здания) будет принято по результатам инженерного обследования в рамках проектирования, а административное здание (красное здание) подлежит капитальному ремонту. Реконструкция займет время. В 2024 году, по данным минспорта, только начнется разработка проектно-сметной документации.

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