Пока вагончики. У Минспорта Пермского края нет вариантов размещения детей-лыжников

В ноябре 2023 года на объекте проводилась проверка на соответствие правилам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, по итогам которой были вынесены предписания. Руководством спортшколы «Старт» в целях обеспечения безопасности было принято решение о закрытии зданий базы «Пермские медведи».