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Published Сегодня, 04:59

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Умер известный пермский правозащитник Александр Калих

Умер известный пермский правозащитник Александр Калих

12 мая 2024, 04:59
Фото: hrdco.org
Александр Калих является одним из основателей правозащитного движения в Пермском крае, он был председателем пермского отделения общества «Мемориал» (федеральная организация внесена в реестр иноагентов).

О смерти пермского правозащитника с мировым именем сообщила его жена. Александр Калих скончался в больнице Израиля. Александр Калих родился в 1941 году в Херсоне. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, работал журналистом и редактором разных пермских изданий.

Он стоит у истоков создания правозащитного общества «Мемориал» (федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда), которое занималось исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

#Мемориал#Правозащитники#Александр калих
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