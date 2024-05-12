Умер известный пермский правозащитник Александр Калих

О смерти пермского правозащитника с мировым именем сообщила его жена. Александр Калих скончался в больнице Израиля. Александр Калих родился в 1941 году в Херсоне. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, работал журналистом и редактором разных пермских изданий.