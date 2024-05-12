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Published Сегодня, 09:55

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В Белгороде обрушен подъезд 10-этажки. Возбуждено дело по статье «Теракт»

В Белгороде обрушен подъезд 10-этажки. Возбуждено дело по статье «Теракт»

12 мая 2024, 09:55
Фото: фото: соцсети
Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На Харьковской горе в результате прямого попадания осколка сбитой ракеты в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Что известно об обрушении подъезда 10-этажки в Белгороде к этому часу. У дома обрушилась крыша, под завал попали несколько спасателей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Предварительно число пострадавших выросло до 13 человек. По данным Минобороны России, жилой дом повредил фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». ПВО сбили над Белгородской области шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

По данным МЧС РФ, из-под завалов удалось спасти 12 человек, спасательные работы продолжаются.

Видео: фото: соцсети
#Видео#Теракт#Сво#Ракета#Белгород#Точка-у#Пво
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