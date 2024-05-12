В Белгороде обрушен подъезд 10-этажки. Возбуждено дело по статье «Теракт»

Предварительно число пострадавших выросло до 13 человек. По данным Минобороны России, жилой дом повредил фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». ПВО сбили над Белгородской области шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».