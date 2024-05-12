В нескольких городах Прикамья врачи не получают «путинские» доплаты в 50 тыс. рублей

Как пояснили Properm.ru в Минздраве Пермского края, медработники амбулаторного звена получают специальные социальные выплаты независимо от того, является больница городской, либо районной. Сотрудники стационарных отделений городских больниц также получают указанные выплаты при условии, если, например, до объединения медучреждений их стационар находился в составе районной больницы. Но если стационар не был в составе районной больницы, выплат нет.