В нескольких городах Прикамья врачи не получают «путинские» доплаты в 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:19
Как выяснил Properm.ru, несколько больниц Пермского края являются городскими и окружными (юридически), хотя функционально всегда были районными. Сотрудники этих больниц не получают выплаты, которые должны быть назначены по распоряжению Владимира Путина. И причина отказа в выплатах — городской и окружной статус больниц.
Напомним, в городах с численностью населения 50–100 тыс. человек врачи дополнительно должны получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей. В меньших населенных пунктах доплата врачам должна быть 50 тыс. рублей, другим медработникам — 30 тыс. рублей. Новые выплаты медикам было обещано начислить уже в апреле — за март задним числом.
Как пояснили Properm.ru в Минздраве Пермского края, медработники амбулаторного звена получают специальные социальные выплаты независимо от того, является больница городской, либо районной. Сотрудники стационарных отделений городских больниц также получают указанные выплаты при условии, если, например, до объединения медучреждений их стационар находился в составе районной больницы. Но если стационар не был в составе районной больницы, выплат нет.
Министерству здравоохранения Пермского края известно о том, что некоторыми территориальными прокуратурами края планируются к направлению в суд исковые заявления в интересах сотрудников медицинских учреждений с требованиями о начислении специальных социальных выплат для работников стационаров, которым в настоящее время эти выплаты не производятся.
Министерством здравоохранения Пермского края направлено обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации с просьбой разъяснить порядок начисления специальных социальных выплат и круг лиц, обладающих правом на их получение.
Properm.ru направил запрос в прокуратуру Пермского края об уточнении информации по готовящимся исковым заявлениям в защиту интересов прав медицинских работников.