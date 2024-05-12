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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:06

В Перми аномально холодный май за последние несколько десятков лет

В Перми аномально холодный май за последние несколько десятков лет

12 мая 2024, 12:58
Фото: properm.ru
По данным проекта «Метеоролог и я», первая декада мая 2024 в Пермском крае оказалось самой холодной за последние почти 40 лет!

Жители региона публикуют в социальных сетях фотографии заснеженных деревьев, на которых только успели пробиться первые листочки, и полян, занесенных снегом.

Первая декада в Пермском крае выдалась аномально холодной со средним значением +2,4° — это на 6,0° ниже нормы (норма +8,4°С) и на 2 градуса ниже отклонения, которое ожидалось в долгосрочном прогнозе от апреля. На всех метеостанциях региона отмечалась отрицательная температура воздуха. Первая декада мая оказалась самой холодной за последние 38 лет, холоднее было только в 1986 году. Тогда средняя температура воздуха первой декады составила +0,6°С (на 1,8°С холоднее текущего года). На 6 метеостанциях выполнена месячная норма осадков (80-120%): Кудымкар, Чернушка, Кын, Верещагино, Октябрьский, Кунгур.

#Погода#Аномальная погода#Холод#Холодный май
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