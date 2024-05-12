В Перми аномально холодный май за последние несколько десятков лет

Первая декада в Пермском крае выдалась аномально холодной со средним значением +2,4° — это на 6,0° ниже нормы (норма +8,4°С) и на 2 градуса ниже отклонения, которое ожидалось в долгосрочном прогнозе от апреля. На всех метеостанциях региона отмечалась отрицательная температура воздуха. Первая декада мая оказалась самой холодной за последние 38 лет, холоднее было только в 1986 году. Тогда средняя температура воздуха первой декады составила +0,6°С (на 1,8°С холоднее текущего года). На 6 метеостанциях выполнена месячная норма осадков (80-120%): Кудымкар, Чернушка, Кын, Верещагино, Октябрьский, Кунгур.