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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:41

В Перми количество осадков в мае уже превысило месячную норму. Когда это кончится?

В Перми количество осадков в мае уже превысило месячную норму. Когда это кончится?

12 мая 2024, 05:26
Фото: properm.ru
Дожди идут в Перми, на юге и на юго-востоке Пермского края. На севере региона вообще идут ливневые снега.

По сообщению тг-канала «Опасные природные явления Пермского края», за ночь в Перми выпало 15 мм, в Губахе 14 мм, в Оханске 12 мм, в Чайковском и Чермозе по 10 мм, в Верещагино 9 мм (дождь и снег), в Бисере 8 мм. В Перми количество осадков с начала мая превысило месячную норму — выпало уже 57 мм.
Сегодня, 12 мая, днем в тылу циклона северные районы края продолжит засыпать мокрым снегом, в Перми ожидается кратковременный ливневый снег, а по югу края небольшие дожди. На фоне очередного затока арктического воздуха температура воздуха днем не выше +2…+7 градусов по краю и +6 градусов в Перми.
В ближайшие дни холода не отступят. Очередная порция очень холодного воздуха направляется на юго-восток Прикамья с севера Архангельской области. Поэтому 13–14 мая также будут очень холодными с повсеместными ночными заморозками, кратковременными осадками в виде снега в дневные часы и дневным прогревом не выше +3…+8 градусов (во вторник будет холоднее, чем в понедельник).

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