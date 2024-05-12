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В поселке Ласьва Пермского края на пожаре пострадал человек

В поселке Ласьва Пермского края на пожаре пострадал человек

12 мая 2024, 13:20
Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
Как сообщили Properm.ru в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, в Краснокамском городском округе сегодня, 12 мая, пожарные выезжали на тушение сразу двух частных домов.

Сегодня днем загорелся частный жилой дом по улице Совхозная в поселке Ласьва Краснокамского городского округа. Огонь перекинулся на дом соседей, загорелась кровля соседнего дома.

К месту вызова были направлены 24 человек личного состава и 7 единиц техники. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 5 человек (в том числе 1 ребенок) .

На пожаре погибших нет. Пострадал, травмировался один человек.

Предварительная площадь пожара составила 194 квадратных метра.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

Видео: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
#Видео#Пожар#Мчс#Мчс по пермскому краю
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