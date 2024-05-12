В поселке Ласьва Пермского края на пожаре пострадал человек

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Сегодня днем загорелся частный жилой дом по улице Совхозная в поселке Ласьва Краснокамского городского округа. Огонь перекинулся на дом соседей, загорелась кровля соседнего дома.
К месту вызова были направлены 24 человек личного состава и 7 единиц техники. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 5 человек (в том числе 1 ребенок) .
На пожаре погибших нет. Пострадал, травмировался один человек.
Предварительная площадь пожара составила 194 квадратных метра.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.