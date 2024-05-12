Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Владимир Путин лично встретил лидеров иностранных государств, которые приехали в Москву на Парад Победы 9 мая.
После парада президент России, а также лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало — по традиции прошли через Красную площадь в Александровский сад. К Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата главы стран возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.
Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Самое масштабное и красочное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло на Красной площади в столице России. На празднование 79 годовщины победы в Великой Отечественной войне были приглашены главы различных государств. Для гостей и зрителей был подготовлен парад военнослужащих, участников СВО, а также казаков Всероссийского казачьего общества, среди которых были и кубанские казаки.
Кроме того, среди приглашенных были ветераны и участники Великой Отечественной войны, участники СВО.