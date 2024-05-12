Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Самое масштабное и красочное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло на Красной площади в столице России. На празднование 79 годовщины победы в Великой Отечественной войне были приглашены главы различных государств. Для гостей и зрителей был подготовлен парад военнослужащих, участников СВО, а также казаков Всероссийского казачьего общества, среди которых были и кубанские казаки.