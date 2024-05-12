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Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ

12 мая 2024, 18:51
Фото: government.ru
В прошлом составе правительства Белоусов был первым вице-премьером.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуру и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ. На этом посту он сменит Николая Патрушева.

Теперь сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Андрей Белоусов в прошлом составе правительства курировал экономический блок. В новом составе эта функция перейдет к вице-премьеру Александру Новаку в дополнение к энергетике.

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