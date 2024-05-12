Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуру и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ. На этом посту он сменит Николая Патрушева.